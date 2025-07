Lorenzo Chim

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 24

Campeche, Camp., La jueza de control interina del Sistema penal oral y acusatorio del estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May, dictó nuevas medidas cautelares contra el comunicador Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna, las cuales establecen que ambos contarán con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para revisar qué pueden publicar. Se les prohibió de manera estricta referirse a la gobernadora de Campeche, la morenista Layda Sansores San Román.

Aunque se confirmó la suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se suspendiera la publicación digital de Tribuna, De Atocha Huitz May condicionó el ejercicio del periodismo con nuevas medidas cautelares aberrantes, más drásticas y violatorias de mis garantías constitucionales , reprobó el comunidador afectado.

En la diligencia de ayer en la mañana, la jueza expuso que “para salvaguardar los derechos de la víctima (Sansores San Román), se determina la intervención judicial de la plataforma, esto es, que un representante del TSJ conozca antes de publicarse, el contenido de las notas y comentarios. La persona designada debe autorizar lo que se debe difundir respecto a la mandataria.

Al periodista se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre Sansores San Román. Y que no escriba ni publique imágenes referentes a ella. Además, que todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser supervisados y vigilados. La jueza puntualizó en su resolutivo que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la gobernadora .

En apoyo a las peticiones del asesor jurídico de la política, Miguel Oliver Huchim Ortiz, y la representante del Ministerio Público, Jenny Clarivel Nah Mendieta, la juzgadora ordenó que el periodista Jorge Luis González sea acompañado por el censor oficial cuando grabe un programa, dé una conferencia u opine.