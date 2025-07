Jorge Caballero

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 7

Para la directora de la Cineteca Nacional, Marina Stavenhagen, el Foro Internacional es una de las joyas de la corona que tenemos desde 1980, un evento emblemático para la Cineteca, que cada año reúne una selección de lo que podríamos llamar un cine de vanguardia que realmente presenta propuestas arriesgadas, nuevas formas narrativas que se permite explorar en distintos formatos, mezclar géneros, que habla de la creación y del trabajo sobre el lenguaje cinematográfico de muy distintos creadores que vienen de distintas partes del mundo .

El 44 Foro Internacional de la Cineteca Nacional está conformado por 14 producciones provenientes de Palestina, Paraguay, Egipto, Argentina, España, México y Austria, entre otros, comenzará a partir del 24 de julio y se extenderá hasta el 10 de agosto.

Stavenhagen precisó: en esta ocasión la selección nuevamente es muy interesante, he tenido la oportunidad de explorar algunos de estos títulos y, la verdad, estoy muy fascinada pues la mezcla de propuestas de lenguaje cinematográfico son muy diversas. Hay desde la reutilización de archivos para narrar o construir películas a partir de registros familiares o a partir de material de acervo fílmico encontrado, además está la exploración con las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial, diarios de viaje, la mezcla entre documental y ficción del cine experimental, la música y el sonido realmente es una gozada de exploración de distintos lenguajes con distintas formas narrativas .

La también directora cinematográfica cerró su participación adelantando que después de 14 días el Foro Internacional de Cine de la Cineteca circulará por el país donde también es apreciado por otros públicos, no me queda más que invitarlos a que nos acompañen a lo largo de estos 14 días de presentaciones .

Cintas muy experimentales

Por su parte, el programador del recinto, Nelson Carro, con un ánimo contagioso, señaló: “El Foro de la Cineteca se ha mantenido todos estos años con los vaivenes habituales, pero conservando estas características; esta entrega 44 realmente resultó con películas muy experimentales, casi todos los filmes son bastante sorprendentes en la utilización de lenguajes, en la forma cómo están contadas donde uno no sabe muy bien si lo que está viendo es un documental o una ficción, si son actores o si no lo son, aunque por otro lado esta experimentación no impide que se traten temas muy candentes, muy de actualidad y también en buena parte abordan las temáticas que nos tocan a todos, desde el cambio climático, las relaciones familiares, los temas económicos, desapariciones forzadas, el tema de las mujeres, migración… prácticamente todos los temas que nos ocupan actualmente están en estas 14 películas”.

Nelson Carro enlistó: “arrancará con la exhibición de Itu Ninu (México-Reino Unido, 2023), una película de ciencia ficción dirigida por Itandehui Jansen, hablada en mixteco y situada en un futuro distópico en el que muchas personas se ven obligadas a desplazarse de sus lugares de origen a causa del cambio climático”.

Otras producciones mexicanas convocadas al 44 Foro Internacional de Cine son: Lázaro de noche (México-Canadá, 2024), cinta minimalista, enigmática y cómica del director Nicolás Pereda; Cosmos (México-Suiza, 2024), de Germinal Roaux, largometraje filmado en blanco y negro que explora el paso del tiempo, el envejecimiento y la decadencia del cuerpo. Y La eterna adolescente (México-Francia, 2025), una experiencia cinematográfica de autoficción creada por Eduardo Esquivel a partir de su archivo familiar.

Con una fábula satírica moderna que recurre a un mundo impregnado de referencias del cine egipcio clásico, la artista visual Hala Elkoussy llega al Foro con Al este del mediodía (Egipto-Países Bajos-Qatar, 2024), película participante en diversos festivales internacionales incluyendo el Festival de Cine de Cannes en la Quincena de Realizadores, agregó Nelson Carro.