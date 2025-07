No obstante, recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó en su conferencia matutina del lunes que la empresa estatal cuenta con una reserva de energía para evitar apagones.

Confiamos en la declaración que hizo la CFE, que tiene un buen porcentaje de reserva, más de 12 por ciento, y eso nos da oportunidad de que no nos tengan que pedir hacer algún paro , apuntó.

No obstante, comentó que el sector está preparado, porque hay industrias que no cesan. Hay sectores con alto consumo de energía eléctrica, no se pueden detener, no se puede parar un horno que tarda seis meses en volver a prender, no se pueden parar situaciones que tienen turno continuo , dijo.

Comentó que hasta el momento no se ha hecho ningún ajuste al consumo de energía, pues incluso las lluvias en el país ayudan a aumentar la generación de electricidad, ya que las temperaturas dejan de ser altas.

Sobre los aranceles de 30 por ciento que busca imponer el gobierno de Estados Unidos a todos los productos importados de origen mexicano a partir del 1º de agosto, Malagón Barragán comentó que los industriales confían en que las tarifas serán menores y sólo aplicarán a productos que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC.