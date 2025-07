Entonces, nuestra estimación es que en gran medida el costo del arancel será absorbido por el consumidor estadunidense. Y aunque esto definitivamente va a tener un impacto y una baja en la cantidad exportada de jitomate, nosotros creemos que no debería de ser suficientemente grande para descarrilar la industria. De hecho, más bien, habrá un reacomodo , aseguró.

Por eso la producción local (estadunidense) no será capaz de abastecer del fruto y, otros países, como República Dominicana o Guatemala, tienen cosechas insuficientes para llenar ese hueco (el mexicano).

La aplicación de un arancel de 17.09 por ciento al jitomate mexicano en Estados Unidos disminuirá la cantidad exportada, pero no lo suficiente para descarrilar la industria, afirmó Alan Elizondo, director general de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA).

El director general de FIRA expresó que cuando analizaron el impacto del arancel se estudió qué tan flexible es la demanda en Estados Unidos del bien y el jitomate es uno de los más inflexibles.

Tan sólo en 2023-2024, cuando el tipo de cambio estaba por debajo de 17 pesos por dólar, el ritmo de exportación de jitomate era muy sólido. Así, si se compara el tipo de cambio que prevalecía aquel momento, al que prevalece hoy, más el arancel, el precio no era muy distinto, y en ese sentido, yo te diría que la exportación no va a perder o no se va a ver descarrilada .

Alan Elizondo destacó que en 2024 se empezó a reactivar el financiamiento al sector agrícola, agroindustrial y comercialización.

Lo anterior, debido a que las tasas de interés son más bajas que hace 12 meses y a que el clima ha sido menos negativo este año, aunque en la zona noreste del país todavía hay secuelas de las fuertes sequías del año pasado.

Pese a ello, el directivo espera superar este año el saldo de cartera de 2024, que ascendió a un récord de 262 mil millones de pesos.

Aunque los aranceles podrían restructurar canales de colocación de producto, el financiamiento podría mantenerse dinámico para el sector.