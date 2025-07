Merry MacMasters

Miércoles 16 de julio de 2025, p. 3

No es frecuente que se presente baile flamenco en el Palacio de Bellas Artes, y menos de bailaoras mexicanas. No obstante, es un género de gran popularidad en el país. “Muchas veces pensé que esto tenía que ver por nuestra raíz. Sin embargo, mientras más ahondo en el flamenco encuentro que habla desde las emociones. Y la emoción es algo con la que cualquier ser humano conecta. En la medida que hablamos desde nuestra emoción individual, el espectador empatiza, porque estamos tocando la misma fibra. Si hablamos de la soledad, todos hemos estado en ella. También en lo que tiene que ver con el amor.

Es una danza que, más allá de lo que hagas, si conectas con la emoción, el público está contigo , afirma Érika Suárez, oriunda de la Ciudad de México, pero con tres lustros de radicar en Xalapa, donde tiene su propia agrupación y una escuela que forma niños en la danza española desde los 6 años hasta que se gradúan alrededor de los 18.

El espejo del silencio es la obra que Suárez bailará en la gala: “Es una búsqueda de 25 años. Cuando me enfrenté al flamenco tradicional que bailé mucho tiempo –aún de pronto lo hago–, me di cuenta de que era una tradición que no me pertenecía, donde no me identificaba o que no terminaba de embonar con mi sentir y decir.

“Para mí, experimentar tiene que ver con una necesidad personal de hablar desde mi honestidad, desde mi ser mexicano, desde nacer en otro contexto cultural, social, histórico, que se construyó de otra manera y, por ende, somos el resultado de otras mezclas, además de la española, que también está presente. El flamenco tiene esa permeabilidad en la medida que fue creado con base en experimentaciones de muchas culturas.