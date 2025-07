Emir Olivares y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 3

Las investigaciones para combatir y sancionar el huachicol es a todos los niveles y no se protegerá a nadie, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Ante una pregunta sobre si en el proceso se indaga a funcionarios de todos los niveles de gobierno que pudieran estar involucrados en este delito, evitó ahondar bajo el argumento de que mientras se realiza la investigación no se pueden dar adelantos.

Es difícil informar o, más bien, no es difícil: no se puede informar cuando hay una investigación en proceso. Pero que sepan que no vamos a proteger a nadie, eso sí; o sea, la investigación es a todos los niveles, a todos los niveles , puntualizó.

Se le insistió dar a conocer las instituciones que estarían involucradas, ante lo que reiteró: cuando se avance la investigación, por supuesto, se dará la información .

A pregunta sobre por qué hasta ahora sólo se ha detenido a particulares, la mandataria recalcó que en ocasiones se piensa que aprehender a una persona, presunto delincuente, es sencillo. Sin embargo, acotó, para eso debe haber una carpeta de investigación con pruebas. Tener todos los elementos de prueba para tener una carpeta de investigación y entregarla a un juez, esperando que un juez actúe conforme a derecho, lleva tiempo .