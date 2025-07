Elio Henríquez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., La gentrificación ocasionada por el incremento de turistas se ha acentuado en San Cristóbal de las Casas y ha provocado el desplazamiento paulatino, casi silencioso, de residentes del centro histórico, así como el encarecimiento desmedido de casas y terrenos, alertaron especialistas en arquitectura y urbanismo.

Advirtieron que es necesario que las autoridades reconozcan el problema, lo estudien y lo atiendan con políticas públicas, además de que se frene el crecimiento desordenado en la ciudad. “En San Cristóbal ya se ve el fenómeno y podemos decir que una comunidad que fue desplazada es la de los habitantes del primer cuadro de la ciudad, conocida como colonia Centro.

Esa situación no ha impactado tanto en otros barrios como La Merced, El Cerrillo o Cuxtitali, pero no significa que no tengan el riesgo , explicó el arquitecto Rodolfo Fabián Ozuna Espinosa, integrante del consejo municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Cuando aumentó el interés por promover el turismo como una vertiente económica comenzó a revertirse el uso del suelo en el centro histórico, las casas habitacionales se dividieron o se les dio usos diferentes para construir hoteles, restaurantes, etcétera , agregó.

Expuso que el uso de suelo de las primeras cuadras del centro es de comercio y servicios y muy pocos quedan como uso habitacional. En el mejor de los casos la vivienda está adentro o arriba, pero son pocos los pobladores del centro, lo que significa que esa población fue desplazada y se perdieron costumbres y características culturales .

Ozuna Espinosa reconoció que el problema detonó en parte con la construcción de los andadores peatonales eclesiásticos (de Santo Domingo a El Carmen) y Guadalupano (del barrio de Guadalupe al parque central), hace alrededor de 25 y 15 años, respectivamente.

Por su parte, Ana María Pérez Álvarez, arquitecta y maestra en urbanismo y movilidad, opinó que “la gentrificación tiene que ver con un tema de crecimiento urbano desordenado.