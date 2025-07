Georgina Saldierna, Emir Olivares y Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Martes 15 de julio de 2025, p. 16

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha hecho un trabajo muy importante para tener un mayor margen de reserva, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al rechazar en su conferencia matutina que la producción nacional esté en riesgo por causas relacionadas con la energía eléctrica.

En su habitual rueda de prensa, Sheinbaum señaló que la CFE ha avanzado mucho, tanto en la generación de electricidad como en las plantas de emergencia y en el mantenimiento de la red de transmisión y distribución.

Además, declaró, están por inaugurarse las plantas que se iniciaron en el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador y ya salieron las licitaciones para las planeadas en este año.

La mandataria insistió en que no está en riesgo la producción nacional, aunque se ha pedido a empresas que no produzcan entre las 18 y las 21 horas y mejor lo hagan por la mañana, para que el sistema eléctrico no tenga tanta presión por la tarde-noche, cuando es mayor la demanda del energético.

Ante la preocupación de empresarios de sufrir apagones si no modifican sus horarios de producción, Sheinbaum Pardo subrayó que el tema de la colaboración de la industria nada tiene que ver con una sanción o un castigo.