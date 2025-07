Afp

Martes 15 de julio de 2025

San José., Claudia Poll, única campeona olímpica que ha tenido Costa Rica, y otros dos ex nadadores de este país denunciaron ayer que sufrieron abusos sicológicos, físicos y sexuales del reconocido entrenador local Francisco Rivas, quien negó las acusaciones.

Sufrí todas las agresiones (sicológicas) posibles de parte de Rivas, afirmó Poll, ganadora de la medalla de oro en los 200 metros libres en los Juegos de Atlanta 1996, mientras la ex seleccionada Marcela Cuesta afirmó que fue víctima de abuso sexual del entrenador cuando era menor de edad.

Los ex nadadores hicieron la denuncia en el programa Interferencia, espacio de periodismo de investigación de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.

Rivas siempre revisaba mis cosas personales, me robó celulares. Cuando aún se podía, pagó para que grabaran conversaciones mías, revisó mi basura , relató Poll, quien obtuvo dos medallas de bronce en Sídney 2000.

Una vez sacó condones usados de la basura de mi casa, le sacó fotocopia y me enseñó, y me exigió que le dijera de quién era , añadió la ex deportista de 52 años.