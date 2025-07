Kevin Ruiz

Tras la detección de venta de droga al menudeo en zonas de tolerancia para el consumo de mariguana, autoridades capitalinas consideran reubicar a las organizaciones y colectivos en un espacio en el Centro de la ciudad donde pueda haber control, presencia policial a distancia, señalética, monitoreo por las cámaras de la ciudad, alejado de estaciones del transporte público y el impedimento del uso de motocicletas y automóviles.

Las autoridades también contemplan limitar la concentración simultánea de consumidores para que no se obstaculice el libre tránsito y no se registren aglomeraciones, por temas de protección civil; además, de que no ingresen menores de edad y haya un espacio exclusivo para mujeres, explicó en entrevista Juan José García Ochoa, subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de la Secretaría de Gobierno.

Sin embargo, en un recorrido se constató que la venta al menudeo continúa, por ejemplo, en las jardineras afuera de la estación Hidalgo del Metro, donde no se ve presencia policial, y que se ha convertido en uno de los espacios más grande de tolerancia para el consumo de cannabis.