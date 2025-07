El tráfico ilegal de vida silvestre también incluye la flora: cactáceas, hongos, orquídeas, cuyo hábitat está muy amenazado por la extensión de la frontera agrícola, la deforestación de bosques y selvas y la minería. En Veracruz se comercia especialmente la bella flor naranja, que muere si está fuera de su hábitat. También se saquea la vida marina: la vaquita, los pepinos de mar, las tortugas y los corales, por ejemplo.

El principal mercado para adquirir preciados ejemplares de la biodiversidad es la Ciudad de México. Algunos de los que manejan este criminal negocio disponen de catálogos en los que potenciales compradores pueden escoger la especie que buscan. Incluso leones, tigres, jaguares, pumas y osos negros. Los catálogos se distribuyen vía las redes sociales. La especie elegida la envían al lugar que indique el cliente. Tarea ardua la de los inspectores y el sistema de seguridad pública desbaratar la cadena integrada por la extracción, traslado y venta de especies.

Pese a la tarea gubernamental por combatir el mencionado delito; a las carencias legales y de recursos que todavía existen para tal fin, un elemento básico para tener éxito es la educación ambiental dentro y fuera de las aulas. Es necesario que la población entienda que las especies capturadas fuera de su hábitat no son adornos ni mascotas y deben vivir en libertad. En esa tarea los medios de comunicación juegan un papel clave.

Bajo el lema de No compres, no regales, no extraigas: tu casa no es su casa. ¡No son mascotas! , funcionarios de la Profepa e investigadores que combaten el comercio de especies animales y vegetales e ilustran sobre sus negativos efectos, piden a la ciudadanía no ser parte de esa cadena depredadora. Por el contrario, denunciarla, a fin de garantizar el óptimo estado de la fauna y la flora de México.

Para Javier Aranda Luna, en su duelo.