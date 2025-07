E

n la Macroplaza de Monterrey, en el extremo norte del corredor abierto hace más de 45 años por el capricho de un político del viejo ­sistema derrotado en 2018, está la Tribuna ­Libre de Méjico (así, con j), no muy lejos del palacio de gobierno y a unos 300 pasos, donde cierra el rectángulo el edificio del ayuntamiento. El paseo es bello y concurrido, lo adorna una fuente de ­Neptuno y otros personajes de la ­mitología griega, la Catedral se encuentra a un costado y varias esculturas están por ahí; durante un tiempo también la del Piporro, que ahora falta porque fue robada o retirada por algún cabildo despistado; hay césped, vendedores ­ambulantes y muchos árboles, entre ellos algunos ejemplares de ­anacahuita.

Menciono la Tribuna Libre y a su creador Herminio Gómez, encargado de que, en ella, cada domingo, haga calor, llueva, truene o relampaguee, de una a tres de la tarde, quien ande por ahí encuentre una tribuna, un micrófono y personas dispuestas a escuchar. A veces hay muchas personas, otras unas cuantas en las bancas de cemento que simulan troncos.

Por esa tribuna, hemos pasado muchos oradores y se han dicho buenos, malos y regulares discursos sobre política, sobre historia y sobre los interminables problemas cotidianos del pueblo de México y no pocas veces sobre temas de carácter internacional. Tanto Herminio, el fundador, como yo fuimos panistas y ahora simpatizamos con el grupo que preconiza no mentir, no robar y no traicionar al pueblo

El fundador ha rebasado 80 años y su historia está llena de anécdotas en las que siempre actuó con convicción y mucho valor civil, recuerdo algunas:

Cuando éramos del Partido Acción Nacional y se trataba de derrotar al partido oficial al que Nikito Nipongo denominaba la aplanadora porque nadie lo podía detener, Herminio con otros aguerridos panistas trepó en la noche a alguna de las lomas que rodean la ciudad, para mover algunas piedras con las siglas del PRI y él y sus amigos las pusieron al revés para que quedará RIP; una vez recibió en Madrid, España, a Miguel de la Madrid, portando un sombrero de charro que llamaba la atención de reporteros y fotógrafos y con su voz clara y enérgica, así como un cartel en la mano reclamó no sé qué tropelías al político entonces en la cúspide del poder.

Otra anécdota que en su momento causó expectación y asombro fue que Herminio y sus jóvenes amigos pintarrajearon una gran escultura que los regiomontanos despreciaban, del ex presidente Miguel Alemán y que se encontraba no recuerdo bien si en la salida a la carretera hacia el aeropuerto o rumbo a Cadereyta.