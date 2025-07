Instituciones como el FMI, la OMC, la OMS y los mecanismos de Bretton Woods enfrentan críticas crecientes, no sólo por su politización, sino también por no reflejar la realidad actual. Se requiere una reconfiguración profunda para que estas estructuras representen el peso real y los intereses de la mayoría global en la economía y gobernanza mundiales.

Es importante subrayar que la agrupación BRICS no busca imponer un modelo único de desarrollo. Al contrario, parte del reconocimiento del derecho de cada nación a su propio camino. Esta es la gran diferencia con los enfoques occidentales: no se impone, se respeta. Se reconoce la diversidad cultural y civilizatoria, la soberanía y el principio de no injerencia. BRICS propone una filosofía de asociación y beneficio mutuo, no de dominación.

La dimensión humanitaria tuvo un lugar central en la cumbre. Se abordaron temas como la promoción de valores tradicionales, la salud pública y la agenda climática. Destacó la propuesta de México durante la reunión con países observadores: destinar uno por ciento del gasto militar global a un ambicioso programa internacional de reforestación, considerado el mayor de la historia.

La agenda política también se expresó con claridad en la cumbre de los BRICS. Los participantes manifestaron su preocupación por el uso unilateral de la fuerza en las relaciones internacionales. En la declaración final se subrayó la necesidad de respetar estrictamente la Carta de Naciones Unidas, incluidas las metas y principios consagrados ahí en toda su integridad e interconexión.

Cabe destacar que se llevó a cabo una reunión bilateral entre los cancilleres de Rusia y México, Serguéi Lavrov y Juan Ramón de la Fuente Ramírez, en la que se exploraron temas fundamentales de las relaciones ruso-mexicanas. Entre los asuntos tratados destacaron el fortalecimiento del diálogo político bilateral, la expansión de la cooperación en los ámbitos económico-comercial y cultural-humanitario, así como el perfeccionamiento de la base jurídica bilateral.

Hoy, el grupo BRICS es un centro de poder independiente, que no destruye, sino que construye; que no se enfrenta a otros grupos, sino que propone cooperación basada en el respeto, el equilibrio de intereses y la igualdad. Y por eso se está convirtiendo en un polo cada vez más atractivo para la mayoría global: los países que están cansados del dictado y la hipocresía.

* Embajador de Rusia en México