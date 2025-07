Que los queretanos tomen asiento, porque como no hay descenso nada apremia a los nuevos dueños a invertir en jugadores ni a pulir talento, de hecho, ese fue el atractivo principal. Nada de presión. La afición local ya está acostumbrada a quedarse como mero espectador. Ha visto pasar empresarios fugaces de todo talante, como José Luis Barba, Kléber Mayer, Jorge Vázquez Mellado, Caja Libertad, Amado Yáñez Osuna, Olegario Vázquez… No es ocioso que se diga que el inmueble está maldito, hechizado; nadie ha podido hacer huesos viejos en esa plaza… No hay mal que por bien no venga y sin duda Grupo Orlegi, Pachuca y TvAzteca pondrán sus barbas a remojar, porque la multipropiedad ya no cabe… Están soñando con mucho más que 120 millones de dólares.

Los Xolos también vencieron en cancha –1-0 al Querétaro– en el desangelado inicio del Apertura 2025. Jornada opaca, en la que sólo el campeón Toluca hizo efectivos los pronósticos. Decepcionante el América y no se diga Cruz Azul, que en la pretemporada acaparó titulares por los refuerzos adquiridos y que el sábado cosechó silbatinas, rechazo y la gente pidió de vuelta en el timón a Vicente Sánchez… Pumas ofrece más de lo mismo, puras vergüenzas… Acá todo se hace a la mera hora y Chivas, que está arreglando su césped, pospuso el choque ante Tigres… Pero que nadie queme neuronas, los pronósticos son los habituales, pocos candidatos al cetro: Toluca, América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres y algún otro que despunte, y los demás ¡a nadar de a muertito!

La nota alegre es que el mediocampista toluqueño Marcel Ruiz llamó la atención de visores europeos y tiene altas posibilidades de emigrar al viejo continente. La fea, negativa, es que los federativos y dueños del balón están furibundos con los rebeldes de la Liga de Expansión y, al estilo de los capos, hurgan en el pasado, presente y futuro de José Luis Higuera, del Morelia, para sacarlo de la jugada sea como sea y cueste lo que cueste… La Liga Mx Femenil se contagia, arrancó flojísima, con exceso de empates.