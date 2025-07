Al continuar su ataque contra universidades, la Casa Blanca intensificó la presión sobre la más antigua y rica del país, Harvard, al señalar que podría intentar anular su acreditación como institución académica si no cede a la demanda por una mayor intervención gubernamental en sus asuntos académicos.

los ex jefes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) ahora están bajo investigación federal porque habían indagado posibles vínculos de las campañas electorales de Donald Trump con Rusia. Fiscales federales y agentes de la FBI han sido cesados por participar en investigaciones federales contra el mandatario por manipulación electoral e intento de golpe de Estado, entre otros actos.

Según un análisis de la doctora Brooke Nichols, de la Universidad de Boston, los recortes a programas de asistencia de salud de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por sus siglas en inglés) en los primeros cuatro meses de este gobierno han costado más de 300 mil vidas alrededor del mundo. En una investigación de expertos de talla mundial publicada por The Lancet, se calcula que más de 14 millones de personas podrán morir por las reducciones programadas de la Usaid, incluidos 4.5 millones de niños.

Como parte de una ley que nombraron grande y bella , entre 11 y 16 millones de pobres perderán su seguro de salud, y millones de menores con insuficiencia alimentaria ya no contarán con asistencia social para comer, todo a cambio de reducciones de impuestos para los más ricos.

La Agencia Federal de Manejo de Emergencias no respondió a casi dos tercios de las llamadas que llegaron a sus líneas de teléfono de asistencia de desastre durante las inundaciones de Texas; el organismo ya había cesado a cientos de empleados encargados de esas tareas, reportó The New York Times.

En el aniversario del atentado contra el entonces candidato Trump, el presidente emitió un mensaje este domingo que afirma que permanece mi firme convicción que sólo Dios me salvó ese día para un propósito justo: restaurar la grandeza de nuestra república y rescatar nuestra nación de aquellos que buscan su ruina , al afirmar que un año después este país está en medio de una nueva era dorada .

Algunas palabras sabias del pasado para entender el mosaico de noticias recientes:

“Los marines son enviados a Los Ángeles para rodear y deportar a mexicanos… mientras voluntarios mexicanos están en Texas para ayudar rescatar a estadunidenses”. Mensaje en redes sociales.

La muerte de la empatía humana es una de las señales más iniciales y significativas de que una cultura está por caer en la barbarie . Hannah Arendt.

“No sé qué palabra en el idioma inglés –no encuentro una– se aplica a personas que están dispuestas a sacrificar la existencia organizada de la vida humana a cambio de poder poner unos cuantos dólares más dentro de sus ya repletos bolsillos. La palabra ‘maldad’ no llega ni cerca”. Noam Chomsky.

“La violencia de nuestros tiempos es creada por la obediencia. A través de la historia estadunidense, los líderes políticos siempre han exhortado al pueblo estadunidense a portarse bien y no hacer ruido y dejarles las cosas a ellos. Pero cuando maldades muy serias enfrentaron al pueblo estadunidense… tuvieron que cometer desobediencia civil y hasta violar la ley… La democracia depende de la gente expresándose en momentos de gran crisis, de la gente creando una conmoción”. Howard Zinn.

