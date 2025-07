En el documento, que cuenta con certificado digital de firma electrónica (Firel), página 66, está la lista de quienes recibirían liquidaciones millonarias, incluido el ex dueño de la acerera Alonso Ancira, con 305 millones de pesos, y el señor Orduña, con 59 millones 874 mil pesos, así como otros ex directivos mencionados en la nota de referencia.

O el y la reportera son imberbes en el oficio, no leen, no entienden o actúan de mala fe y sin rigor ni objetividad.

razones han financiado durante casi dos años el genocidio en Gaza?

El financiamiento proviene de 60 de las mayores empresas trasnacionales de Estados Unidos, y también de bancos, de universidades e instituciones académicas, de fondos europeos, etcétera.

Con perspicacia, Julio Hernández López advirtió en el informe de Albanese hasta la participación de un corporativo trasnacional de México (Astillero, 11/7/25).

El genocidio en Gaza no sólo es un negocio que rinde ganancias exorbitantes. Es, además, un territorio para experimentar con civiles indefensos, sin nin-guna restricción, nuevas armas y tecnologías para vigilar y castigar.

Naturalmente, hay que agradecer las revelaciones del informe de la relatora especial, su valor para llamar a los estados a sancionar el comercio de armas o cualquier acción que contribuya al genocidio, y para pedir a la Corte Penal Internacional que someta a juicio a los ejecutivos de las empresas que cometen crímenes de guerra.

Arturo Acuña Borbolla

Luna llena en Tepoztlán

En esta hermosa noche serena,

en el jardín de mi casa,

escucho

el diálogo de dos grillos lejanos

y disfruto

el perigeo lunar de esta noche.

Desde los lejanos tiempos de mi niñez,

como esa nube que pasa,

me llega

el cálido recuerdo de un foquito

tenue y discreto que mi madre

dejaba prendido en mi habitación

para que no me diera miedo la oscuridad.

La belleza de esta luna,

tan llena

y tan cerca,

no es por la luna,

sino por reflejar la luz del sol

y estar tan cerca.

La plena belleza del ser humano

no es por el ser humano,

sino por reflejar la luz del Ser

y estar tan cerca.

Todo esto es cierto y es real.

Pero lo único cierto y real

esta noche

es esta hermosa noche serena,

el canto de dos grillos,

mi silencio y yo,

sereno y pleno

en el jardín de mi casa,

contemplando

la belleza de la luna

llena

de esta noche

tan cerca.

Carlos Noriega Félix