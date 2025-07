En tanto, el zar fronterizo, Tom Homan, admitió ante Fox News el pasado viernes, que los agentes de ICE no necesitan una causa probable para acercarse a alguien, detenerlo brevemente e interrogarlo basándose en su apariencia física ; sin embargo, ayer aclaró a CNN que la descripción de la persona no puede ser el único factor que genere una sospecha razonable .

El documento, indicó Reuters, establece que los migrantes podrían ser enviados a naciones que se han comprometido a no perseguirlos o torturarlos sin necesidad de procedimientos adicionales .

Reuters, The Independent, Ap y Prensa Latina

Culpó al ex presidente Joe Biden por los arrestos colaterales de ciudadanos estadunidenses y migrantes con documentos, al afirmar que la administración anterior liberó de las cárceles a extranjeros indocumentados que no estaban acusados de delitos graves, y que debido a eso los agentes del ICE tenían que ir a la comunidad y encontrarlos , publicó The Daily Beast.

Una iniciativa del medio independiente The Crustian Daily desató una nueva controversia al revelar que trabaja en una base de datos con información pública para identificar y denunciar a agentes del ICE involucrados en abusos, mala conducta y deportaciones al publicar sus nombres, fotos y cargos, e investigaciones. Seguridad Nacional advirtió que divulgar datos confidenciales tendrá consecuencias legales.