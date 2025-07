Durante una entrevista en el programa Meet the Press de la cadena NBC News, Noem negó que un memorando que ella emitió en junio, en el que exigía que ella debía aprobar los gastos de la FEMA superiores a 100 mil dólares, hubiera provocado que la agencia actuara con más lentitud.

Creo que él quiere que se reforme , señaló ayer Noem.

Las inundaciones repentinas arrasaron partes de Texas, el 4 de julio, matando al menos a 120 personas y dejando a otras 160 aún desaparecidas. La catástrofe volvió a centrar la atención en las medidas del gobierno de Trump para restar importancia a la FEMA.

A mediados de mayo, la agencia federal había perdido 2 mil empleados de tiempo completo –un tercio del total de su personal– debido a despidos y ofertas de retiro anticipado.

Noem negó un informe de The New York Times según el cual miles de llamadas a la FEMA de víctimas de las inundaciones en Texas quedaron sin respuesta porque Noem no había renovado los contratos.

Nuevas advertencias de inundaciones repentinas entraron en vigor ayer en todo el centro del estado golpeado por las lluvias torrenciales, incluyendo en Texas Hill Country, señaló un boletín de la FEMA.

En tanto, un incendio forestal de rápido avance destruyó un histórico albergue, el Grand Canyon Lodge, y decenas de otras estructuras en el borde norte del Gran Cañón, lo que obligó a los funcionarios a cerrar el acceso a esa área por la temporada, informó el parque.