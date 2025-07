Ap y The Independent

Periódico La Jornada

Lunes 14 de julio de 2025, p. 22

Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentó este fin de semana un creciente descontento de sus partidarios que conforman Hagamos Grande a Estados Unidos Otra Vez (MAGA, por sus siglas en inglés) luego de su defensa a la fiscal general, Pam Bondi, cuyo Departamento de Justicia negó la existencia de una lista de clientes de Jeffrey Epstein, después de años durante los cuales los representantes del mandatario prometieron revelar los secretos del financiero, acusado de prostitución y abuso sexual a menores, informaron medios estadunidenses.

Conservadores y partidarios de Trump se manifestaron en redes sociales, así como en una convención en Florida, con mensajes dirigidos al mandatario en los que aseguraron que el escándalo de Epstein no va a desaparecer.

El Departamento de Justicia determinó que Epstein se suicidó en 2019 y que no existe una lista detallada de los nombres de la élite mundial que presuntamente participaron en su historial de escándalos sexuales.

Donald Trump, por favor, comprenda que el caso Epstein no va a desaparecer , publicó en X el teniente general retirado Mike Flynn, asesor de seguridad nacional de Trump durante su primer mandato.

Si el gobierno no aborda la enorme cantidad de preguntas sin respuesta sobre Epstein, especialmente el abuso de niños por parte de las élites (es evidente que ocurrió), entonces será mucho más difícil abordar tantos otros desafíos monumentales que enfrenta nuestra nación , expresó el militar.

No podemos permitir que los pedófilos se salgan con la suya. Personalmente, no me importa quiénes sean ni qué posición de élite o poder ocupen. ¡¡¡Deben ser expuestos y rendir cuentas!!! , insistió Flynn en X.