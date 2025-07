Un policía municipal explicó que aunque no somos quién para decirle a nadie qué ha de hacer, estamos pidiendo a la los extranjeros que residen aquí que se queden en casa, que no se expongan. Cada cual, luego hará lo que quiera. Pero ahora mismo es lo mejor, al menos hasta que se estabilice la situación .

Un residente musulmán, Yassin, de 23 años, explicó en una entrevista radiofónica que nada de esto tiene sentido. Está viniendo gente de fuera para calentar el ambiente. Ayer (sábado) por la tarde, a eso de las 6, ya había caras extrañas en el pueblo dando paseos e insultando. A nuestros vecinos los conocemos, pero ellos no eran. La violencia viene de fuera. No se puede consentir. Necesitamos sentirnos seguros, nada más, y que se detenga a quienes pegaron a ese anciano. Cuando se marchen los racistas, el pueblo volverá a vivir con concordia y tranquilidad, no me cabe duda. Aquí, 99 por ciento de extranjeros sólo quieren ganarse la vida de una forma digna y decente .

La Guardia Civil y la Policía Nacional fortalecieron el dispositivo de seguridad al movilizar 75 agentes más, con lo que ya son cerca de 100 los responsables de garantizar la seguridad y evitar el enfrentamiento en el pueblo.

La delegada del gobierno en Murcia, Mariola Guevara, informó que habrá más detenidos en las próximas horas. Se está identificando a muchas de las personas que han incitado a esta alteración del orden público y a estos delitos de odio .

Hasta el cierre de esta edición había cinco detenidos, la mayoría por el lanzamiento de objetos. La funcionaria agregó que esto viene provocado por organizaciones antisistema que han hecho que vengan personas de fuera de Torre Pacheco para generar violencia y que anunciaban en redes sociales una cacería .