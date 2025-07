Ricardo Montoya

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de julio de 2025, p. 26

Pachuca, Hgo., Integrantes de 20 colectivos y agrupaciones dedicadas a la producción de maguey y pulque marcharon ayer en esta ciudad, para repudiar que las transnacionales Baywa, Kenergy y Dhamma Energy instalarán próximamente celdas solares en regiones magueyeras de los municipios de Singuilucan y Epazoyucan.

La movilización comenzó a las 12 horas en la Plaza Independencia, frente al Reloj Monumental, y terminó en la explanada central de Plaza Juárez.

Brisa Flores, de El Maguey, la Casa de Todos, informó que Baywa y Kenergy empezaron hace más de un año a arrendar tierras a campesinos productores de maguey y pulque en las localidades Jalapilla y El Cordero, de Singuilucan, así como en Santa Mónica y Escobillas, de Epazoyucan.

Recordó que el 22 de junio de 2024, agricultores y activistas se reunieron en Epazoyucan con representantes de ambas compañías, las cuales nos dijeron que tienen contemplado instalar paneles solares en 480 hectáreas y no van a contaminar , pero no han entregado el manifiesto de impacto ambiental, por lo que dudan que no perjudicarán al medio ambiente.

Salieron con la ocurrencia de que van a agarrar una a una a las serpientes y los ejemplares de lagarto cornudo que ya están en peligro de extinción y según ellos, los van a reubicar , ironizó.

Agregó que los consorcios aseguraron tener derecho a modificar la tierra, lo que implica cambiar los cursos del agua, por lo que se corre el riesgo de que se produzca un ecocidio .

Flores expuso que algunos campesinos de Santa Mónica arrendaron sus tierras a ambas firmas hasta por 30 años, y corren el riesgo de perder sus derechos sucesorios, limitando la posibilidad de heredar las tierras a sus descendientes.