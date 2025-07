Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 14 de julio de 2025, p. 25

Hermosillo, Son., Más de 2 mil personas marcharon ayer en las calles de Hermosillo para acompañar a la familia de Margarita y sus tres hijas: Meredith, Madelin y Karla, luego de que las cuatro fueron asesinadas hace unos días en el poblado Miguel Alemán. Los manifestantes exigieron a las autoridades garantías de no repetición, tipificación de feminicidio en los asesinatos de mujeres y niñas, y castigo penal ejemplar para él o los responsables del homicidio múltiple.

Los deudos de Margarita y sus niñas encabezaron la caminata vestidos de negro, sosteniendo retratos de las cuatro víctimas.

Avanzaron en silencio, arropados por una marea de voces que rompió la quietud del centro de la ciudad. Ni una más , Las niñas no se tocan y No me quiero morir , se leía en pancartas y se escuchaba en gritos.

La protesta, convocada en redes por al menos 14 colectivos feministas, entre ellos Ni Una Más HMO, Pan y Rosas, Rayos Violeta y Observatoria Ciudadana Sonora, se denominó Marcha por la Justicia y la Dignidad. Su objetivo, además de honrar la memoria de las víctimas, fue visibilizar la violencia que arrebata las vidas de mujeres y niñas cada vez con más saña.