Londres. Los músicos que actuaron en Live Aid, el concierto transatlántico que recaudó millones para paliar la hambruna en Etiopía, se reunieron ayer en Londres para conmemorar el 40 aniversario del acontecimiento, asistiendo a una representación especial del musical Just For One Day.

Y hoy, en la era de la muerte de la bondad que han inaugurado Trump, (J.D.) Vance y (Elon) Musk, probablemente resuene con más fuerza , dijo Geldof.

Los músicos asistieron a una representación de Just For One Day: The Live Aid Musical, un musical entre bastidores con canciones de los que se congregaron ayer, así como de Bob Dylan, David Bowie, Madonna, Elton John y Paul McCartney.

El musical, que se presentó en el Old Vic de Londres en 2024, se trasladó al Shaftesbury Theatre del West End londinense en mayo.

Se produce con el permiso de Band Aid Charitable Trust, que obtiene 10 por ciento de la venta de todas las entradas.

Me emocionó mucho en su momento. Incluso pensar en ello ahora me emociona , expresó May a Reuters refiriéndose al Live Aid de 1985.