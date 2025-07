Uno de los casos que evidencian la urgencia de regular el uso de la IA es el comercial realizado por el banco Santander y la casa productora Revolver, transmitido durante la final de la Copa Oro. Ahí se ahorraron como 60 personas que hubieran sido necesarias para su elaboración. No sólo a los actores, sino a todos los departamentos que trabajan en una producción como ésta , señaló.

Uno de los grandes obstáculos, dijo, es que el tema es tan amplio y con tantas aristas que no terminan de comprenderlo. Cuando llega el momento de establecer prioridades, se da preferencia a las iniciativas de Morena y de la Presidencia, y se deja fuera a ésta, a pesar de su urgencia .

Los proyectos trabajados hasta ahora con la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales plantean modificaciones puntuales a leyes ya existentes, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal de Derechos de Autor, la Ley General de Datos Personales y la Ley de Radio y Televisión. No se trata de reformas de gran calado, son ajustes necesarios para enfrentar un problema que ya es urgente , subrayó Cuétara Rodríguez.

La inteligencia artificial avanza más rápido que las leyes que deberían regularla , advirtió el actor, guionista y realizador Alejandro Cuétara Rodríguez, secretario de Exterior de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), durante la concentración. No rechazamos la tecnología; sabemos que puede ser una herramienta poderosa, pero pedimos con claridad que se establezcan reglas que protejan nuestros trabajos, nuestros derechos y nuestra imagen , añadió.

Está en riesgo el futuro de todos los que vivimos con nuestra creatividad. No sólo pueden quitarnos un proyecto, pueden tomar nuestra voz, rostro, ideas y trabajo sin permiso, replicarlos sin ética y usarlos sin pagar e incluso para delinquir , alertó Liliana Barba Meinecke, presidenta de la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales (Ameloc), en la movilización.

No es una exageración decir que miles de empleos están en riesgo, no sólo los de los artistas, sino los de toda la cadena de trabajo: ingenieros, traductores, manágers, agencias, productores. Todos dependemos de que la creatividad humana sea valorada y respetada , agregó.

Las tres C

Barba Meinecke reiteró que no están en contra de la tecnología, pero exigió límites claros: ¡Qué maravilla que avance!, pero no puede hacerlo a costa de nuestros derechos. La IA necesita reglas y éstas deben incluir nuestras tres C: consentimiento de darle a las empresas el uso de nuestra voz; control de dónde van a poner esa voz, en qué país, en que lugar, por qué medios y por cuánto tiempo, y compensación justa por ello .

Entre las propuestas claves que buscan promover en la legislación están reconocer la voz como un dato biométrico sensible, que requiere consentimiento expreso; exigir contratos claros para el uso y entrenamiento de la IA con voces humanas; garantizar compensación económica justa y crédito al artista, así como proteger a las familias de creadores fallecidos que tienen derecho a decidir y ser remunerados si se usa la voz de su ser querido.

En el proceso por impulsar un marco legal que proteja a los creadores, se han tendido alianzas entre asociaciones como la Federación Internacional de Actores, la Coalición para el Acceso Libre a la Cultura, el Congreso del Trabajo, Agencias de Publicidad, la Asociación Mexicana de Locutores Comerciales y la ANDA.

La manifestación en México se suma a las acciones emprendidas en otros países, como la histórica huelga de 2023 encabezada por el sindicato estadunidense SAG-AFTRA, que paralizó Hollywood durante meses y logró incluir en su contrato colectivo cláusulas que regulan el uso de la inteligencia artificial.

Ellos lograron arreglar sus asuntos a través de contratos colectivos de trabajo, pero las legislaciones todavía están pendientes. En sitios como California hay regulación que protege no sólo a actores, sino a todos los ciudadanos, pero no han podido pasarla a nivel federal , contó Cuétara Rodríguez.

También destacó que el Parlamento Europeo ha construido un marco legal que clasifica los riesgos de la IA, desde los de alto hasta los de menor impacto. Pero en México seguimos en pañales, necesitamos juntarnos y trabajar unidos para desarrollar una legislación al respecto .

En la concentración en el Monumento a la Revolución participaron como oradores Aurora Mijangos, conductora y actriz de doblaje; Liliana Barba Meinecke, presidenta de la Ameloc; Verónica López Treviño, locutora comercial; Priscila Hernández, fundadora de la agencia Rêves; Axel Uriel González Pérez, parte del colectivo Arte es Ética, así como estudiantes del Centro de Especialización Artística Esteban Siller.