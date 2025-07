En Tras la virtud señala textualmente: El rasgo más chocante del lenguaje moral contemporáneo es que gran parte de él se usa para expresar desacuerdos, y el rasgo más sorprendente de los debates en que esos desacuerdos se expresan es su carácter interminable . Aclara que eso ocurre no sólo por su duración, sino porque no parecen tener fin.

Esta condición, como sabemos, es hoy cada vez más apreciable en una larga serie de cuestiones que se enfrentan a diario, expresadas en el quehacer político y en asuntos como las guerras, las condiciones sociales, la violencia, la crisis del medio ambiente, la inseguridad económica, los derechos de las personas y de los ciudadanos, la discriminación, los espacios de la libertad y de la convivencia y un largo etcétera.

MacIntyre lo expresa de manera clara en una sucinta frase: Parece que no hay un modo racional de afianzar un acuerdo moral en nuestra cultura . Esto acarrea serias consecuencias adversas para establecer pautas de convivencia que sean razonables y hasta funcionales. Afirma que el emotivismo es la doctrina que establece que los juicios de valor, particularmente los juicios morales, se convierten en expresiones de preferencias, actitudes o sentimientos.

Reconoce que algunos juicios en particular pueden contener elementos morales y, al mismo tiempo, consideraciones de hechos concretos, que son verdaderos o falsos conforme a criterios racionales. No obstante, los juicios morales, al ser expresiones de sentimientos o actitudes, no son verdaderos ni falsos. Así pues, concluye que el acuerdo en un juicio de tipo moral no se asegura por ningún método racional, puesto que no lo hay. Se consigue, en todo caso, por ciertos efectos no racionales producidos en las emociones o actitudes que plantean desacuerdos con los de otros.

De tal manera, asienta: Usamos los juicios morales no sólo para expresar nuestros propios sentimientos o actitudes, sino precisamente para producir tales efectos en otros . Esa contraposición es clave en el tratamiento de los sentimientos morales.