Ese paisaje también reveló el deterioro ambiental y social que ha sufrido la zona. Me impresionó mucho el impacto que ha causado la deforestación, el desconsuelo de la gente ante la invasión de las minas, que han obtenido permisos para explotar la selva, al igual que la tala. Ahí se encuentra una de las maderas más preciosas del mundo y una fauna que solamente existe allí , describió.

En el cuento, las mariposas blancas simbolizan los sueños de Balam, pero también representan protección. Me parecía que, al jugar con ellas y abstraerse del mundo, el niño reflejaba todas sus ilusiones y esperanzas. Pero también lo ayudaban a pensar en su futuro, a imaginar una vida distinta, no en otro lugar. Todas esas ideas lo sacan adelante, le quitan el miedo y fortalecen.

La también fundadora de la librería U-Tópicas explicó que cuando visitó la zona había muchas familias “con su gente emigrada, en principio a las capitales, pero después a Estados Unidos. Ese se convirtió en el proyecto de vida de niños y jóvenes. Ya no piensan en algo que los retenga. Es un fenómeno que no se quiere ver, por eso me interesa mucho que este cuento pudiera llegar a padres, maestros y tutores, para tener la oportunidad de tratar estos temas. En las comunidades rurales esto es cotidiano y va en aumento.

Además, hay injerencia del crimen organizado. Cuando fui ya había algunos grupos asentados, pero la gente podía decidir si participaba. La mayoría no se interesaba; ahora no puedes decir que no. La idea es que los niños y jóvenes hablen de ello. Es un tema relegado, porque es delicado o molesto, pero si lo abordamos quizá podríamos plantear soluciones. Lamentablemente, es un problema que entre más común, más triste es , refirió.

Para la escritora es necesario abordar estos temas con los niños desde una posición de iguales, no como lenguaje de payaso, sino de personas, para que piensen, reflexionen y puedan crear una vida mejor para todos .

Hernández adelantó que trabaja en una versión del libro en lengua zoque oaxaqueña, ya que, de alguna manera, esta historia fue propiciada por ese pueblo. El zoque es un idioma precioso, es como una canción .

El pacto de la selva se puede conseguir en librerías.