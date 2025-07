En entrevista con La Jornada, Simón compartió el origen del montaje: “Después del fallecimiento de mi abuela, quien fue como mi madre, descubrí secretos ocultos. Ella fue una niña robada de su comunidad, La Misión, en Hidalgo. Sentí culpa por no haber escuchado ni propiciado un espacio para su duelo, que guardó por pudor y por la familia.

El bordado que evocan no es sólo repetición, es también resistencia creativa, un intento por rescatar aquello que parecía perdido, una forma de conexión con algo propio dentro del confinamiento.

Busco que el espectador valore esas vidas, porque a menudo sólo pensamos en mantener a los ancianos con vida, no en la calidad de esa existencia. Concebí este proyecto como una docuficción. Mi primer filtro fueron mis tías. Si ellas no se reconocían en este trabajo, no lo llevaría a ningún lado.

Por ello, cada elemento en escena busca reflejar la vida de esas familiares y la comunidad de Manzanitas; además, se integraron audios con memorias reales para lograr una simbiosis estética entre lo auténtico y lo dramático .

El título de la obra encierra un fragmento de memoria. Cuando Mayra Simón era niña, un perro Rottweiler la atacó. Sin embargo, su tía Luisa logró rescatarla y se interpuso frente al animal, por lo que sufrió mordidas en la espalda.

Durante años, el miedo a los canes acompañó a la dramaturga. Al regresar a Manzanitas para concebir este proyecto, se encontró con una jauría que corrió hacia ella, pero algunos vecinos gritaron: No te van a hacer nada, estos perros reconocen las enaguas .

Fue un momento mágico , recordó. Ese cuidado, ese reconocimiento, es lo que queremos transmitir al espectador .

La propuesta escénica, explicó Simón, explora una estructura que trasciende generaciones y territorios. No importa si son de Querétaro, Ciudad de México o Chiapas. Las historias de sacrificio y cuidado de nuestras madres y abuelas permanecen ancladas en una estructura machista que persiste .

Durante la función se fue revelando cómo estas mujeres han transitado ciclos de sacrificio. Son existencias entregadas entre el rechazo, la migración, el miedo a fallar, el cuidado resignado, la valentía, pero también la búsqueda de una felicidad que se aleja de las aspiraciones impuestas por la sociedad , concluyó.

La lluvia cesó y el foro se llenó de aplausos. Durante varios minutos, el sonido que acompañó la llegada del público dio paso a otro, cargado de reconocimiento.

Producida por la compañía Manzanitas Escena, la obra Los perros que sólo reconocían las enaguas se presenta jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas en el teatro Orientación Luisa Josefina Hernández, en el Centro Cultural del Bosque (Reforma y Campo Marte). El boleto cuesta 150 pesos, con los descuentos de siempre. La función está recomendada para mayores de 13 años.