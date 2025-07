H

ace ya más de 10 años me invitaron a dar una conferencia sobre la mano de obra mexicana en Estados Unidos. Me invitaban varias empresas de berries, (arándano, frambuesa, fresa, zarzamora) entre ellas las trasnacionales Driscol’s, Hortifrut y otras, que trabajaban en Jocotepec, Jalisco. Allí se producen los berries de invierno que llegan, en esa temporada, a Estados Unidos.

Curiosamente, en ese valle se hizo el último intento de colectivizar a los ejidatarios mexicanos. El proyecto húngaro (1979) y la Secretaría de Agricultura, pretendían arrasar con todas las parcelas y sembrar maíz forrajero, en todo el valle, de punta a punta. El que escribe y otros colegas, éramos los encargados de convencer a los campesinos. Tarea más que imposible, si se hacía por las buenas.

El modelo socialista no prosperó, pero sí el capitalista que se adaptó al medio, donde pueden llegar a arreglos personales diversos con los ejidatarios y pueden rentar tierra, ya no les interesa comprar. En resumen, todo el valle no está cubierto de maíz, sino de plástico blanco, para el cultivo confinado. Y allí trabajan, miles los campesinos sin tierra y los jornaleros, la mayoría de los ejidatarios viven de sus rentas.

Los empresarios de Florida me comentaban que sólo los mexicanos y guatemaltecos eran capaces de hacer esos trabajos, que habían probado diferentes maneras de mecanizar y facilitar las tareas, pero que no había funcionado. Dependían de la mano de obra migrante y estaban preocupados por las políticas de aquellos años, con respecto a la inmigración.

La mecanización de la agricultura en Estados Unidos ha sido implacable con la mano de obra, las decenas de miles que trabajaban en el algodón, el betabel, la caña y tantos otros cultivos, quedan para la historia. Pero no es el caso de las frutas y las verduras, de ahí que las grandes empresas se muden a México y estén preocupados por la falta de mano de obra en Estados Unidos.