¿Cómo es posible que existan jueces capaces de transgredir los derechos de los niños? La pregunta retórica la hace Hatzidy Colunga González, con un tono de desolación y angustia, porque desde hace dos años lucha por una prueba de ADN y promovió un juicio por el reconocimiento de paternidad y otorgamiento de pensión de alimentos, contra el coronel de infantería del Ejército Mexicano de la Secretaría de la Defensa Nacional, José Barragán Chávez.

Su hija N.C.G. nació el 27 de abril de 2022 diagnosticada con hemiparesia. El coronel, en ese momento agregado militar y aéreo adjunto a la embajada de Canadá, recibió la foto de la bebé y escribió: Es un angelito, hasta ahora que la veo la siento muy fuerte en la sangre que corre por mis venas. Tiene la na-ricita como en mi familia por parte de mi papá , dijo en el mensaje enviado por celular, cuya copia fue entregado a La Jornada.

Rechazo parental

Hatzidy de 46 años es abogada del Poder Judicial federal y vive en Saltillo, Coahuila, donde conoció al coronel en octubre de 2019 cuando fungía como subcomandante del 69 Batallón de Infantería, e iniciaron una relación de noviazgo.

Al pasar los meses, después de viajar por Europa y acudir en varias ocasiones a su lugar de trabajo donde la invitaba a clases de tiro y desayunos, le confesó que era casado y tenía dos niñas viviendo con él en el mismo batallón.

No sospechaba. Él vivía con ellas en la unidad habitacional a donde me llevaba e incluso invitó a mi mamá también. Ahora sé que me mostró una fachada, se presentaba como muy educado, muy culto, de mucho mundo. Así fue tejiendo su red para engancharme y para enamorarme con mucha adulación .

Con dos años de relación, al anunciarle en septiembre de 2021 que estaba embarazada, su reacción fue de rechazo, le dijo: Tú no me cuidaste, tú sabes que yo no puedo . Y a partir de ese momento, Hatzidy cuenta que vivió un periodo muy dificil: “Se jalaba los cabellos diciendo ‘esto no puede ser, yo tengo familia, no me puedo hacer responsable’”.

Añade: Aunque él me decía que tenía a su familia, también que no me quería perder. Me aseguraba que quería una hija. Decía que él hacía puras niñas y así fue. Me dijo que de esa forma sería su mujer por siempre. Y luego compró casa en Saltillo. Yo le decía, pero si estuviste diciendo mucho que querías una niña .

En febrero de 2020 lo cambiaron a la Ciudad de México, al departamento de Contraloría en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y en diciembre de 2021 lo envían a la embajada de México en Ottawa, Canadá.

A partir de entonces me prometía que iba a cumplir, aunque me hablaba para quejarse. Fue un juego de violencia emocional de septiembre a diciembre de 2021. El 24 de diciembre me habló para decirme que no le habían definido, pero finalmente se fue a Canadá y fue la última vez que supe de él y nunca me volvió a hablar, se desapareció .

En enero, a través del Facebook de la esposa, se dio cuenta que ya estaban viviendo en Canadá. A partir de entonces, vivió su embarazo sola, con depresión y algunas enfermedades.

Camino judicial

Un día antes de que naciera la niña, Hatzidy estaba recogiendo un exhorto para que se le notificara judicialmente en Canadá: Ese fue mi primer paso legal. Sedena le avisa y él aparece en mayo de 2022, después de un mes de nacida la bebé .

En julio de 2022 promovió el juicio de reconocimiento de paternidad y otorgamiento de pensión alimenticia ante el juez tercero de primera instancia en materia familiar en Saltillo, Daniel Abraham González Esquivel, con el expediente 1078/2022.

La legislación familiar de Coahuila permite acreditar la paternidad en forma de presunta , por tanto, tres meses después, el 19 de octubre de 2022, le decretaron una pensión alimenticia provisional a favor de la menor, consistente en 25 por ciento de los ingresos del demandado.

Fue entonces cuando Hatzidy conoció la otra cara del coronel: “Tenía como rabietas gritando: ‘yo no me voy hacer cargo, no quiero hacerme cargo, no puedo con esto’”. Esa fue la última vez que lo vi”.

Luego, cuando nació la niña, apareció en tono conciliador, le mandó mensajes celebrando el nacimiento de su hija y se disculpó: Me pedía fotos de la niña, que se la presentara por cámara. Y también empezó a dar largas con el poder para registrar a la niña con sus apellidos. Un día me decía que sí, luego me reclamaba diciendo que por mi culpa su vida se iba a echar a perder y que si se hacía responsable de la niña, su esposa lo iba a abandonar .