Por otro lado, está la IA que se ha vuelto una constante en la manera de resolver los problemas y no solamente académicos. Los adolescentes le preguntan, por ejemplo, a ChatGPT de qué manera deben hablar con sus papás para pedirles permiso de ir a una fiesta sin que ellos les pidan algo muy difícil a cambio. Esas son las conversaciones que tienen los adolescentes.

Ver constantemente lo que que dice el influencer, lo que come, compra, consume, cómo piensa, qué hace, adónde va, y que tiene 17 años y millones de dólares” contrasta con su realidad. Y piensan tengo que estudiar, porque mis papás quieren que lo haga ; sin embargo, en lo virtual ven algo diferente.

Cuando digo hiperconectados no me refiero a que están constantemente conectados con el otro, sino que todo el tiempo quieren estar presentes en el mundo virtual. Además, los influencers les muestran tendencias que identifican como modelos a seguir.

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su infome Las tecnologías en los términos de ellas , advierte que aunque las tecnologías digitales pueden mejorar la enseñanza y el aprendizaje, también presentan riesgos como la invasión de la intimidad, la distracción en el aprendizaje y el ciberacoso.

Expone que las redes sociales amplifican estereotipos de género y acota que los contenidos basados en imágenes y controlados por algoritmos, especialmente en éstas, pueden exponer a las niñas a materiales que van desde contenidos sexuales a videos que ensalzan comportamientos poco saludables o estándares corporales poco realistas.

En el encuentro virtual, algunas madres coincidieron en que sus hijos todo lo quieren resolver con ChatGPT, desde problemas emocionales hasta tareas, por lo que expresaron su preocupación por cómo poner límites.