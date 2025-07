Un aspecto que llama la atención es que el cálculo se elaboró conforme al CCT, aun cuando eran los ex dueños y directivos de la empresa, que llegó a ser la mayor productora de acero del país y motor económico de Monclova. Para estos casos no se consideran los artículos 225 y 224 de la Ley de Concursos Mercantiles, que implican montos más reducidos de liquidación.

En el documento, de 182 páginas, también figuran el ex director corporativo Luis Zamudio Miechielsen, con una propuesta de pago de 140 millones 527 mil pesos; el ex vocero Francisco Orduña, con más de 59 millones, y los directivos Enrique Rivera Gómez y Mónica Elizondo con casi 67 millones y más de 25 millones de pesos, respectivamente.

En contraste, los pagos que se prevén para los trabajadores sindicalizados oscilan entre uno y 2 millones de pesos, cantidades que se reducen hasta en una tercera parte si se aplican los artículos 225 y 224. Por ejemplo, Hugo Carrillo obtendría un millón 619 mil pesos conforme al CCT, pero de aplicarse los artículos anteriores, sus recursos bajarían a 379 mil o 142 mil pesos, respectivamente.

También hay propuestas de pago que rebasan 2 millones de pesos, pero se trata de personal de confianza, como jefes de área, superintendentes o coordinadores de zona.

Los trabajadores de AHMSA manifestaron su indignación, ya que desde hace más de dos años no reciben salarios, por lo que demandaron a las autoridades que se revise la lista. No es justo que nos quieran dar pagos raquíticos, mientras Ancira se hizo millonario y sigue impune , señala Alfredo Reyna, integrante del grupo de defensa.