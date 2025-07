P

ostura significa también la actitud que alguien adopta respecto de algún asunto. Es asimismo opinión, posicionamiento o perspectiva que puede cambiar o no, según la persona y las circunstancias. De ahí que el grueso de las opiniones de cada época estén determinadas por los sentimientos e incluso la sensiblería, no por la inteligencia y el discernimiento. Por ello, seguido las ideologías confundan sensaciones con ideas, prejuicios con conciencia política, preferencias con idiosincrasia. De Calígula a Trump, por decir. El primero, su amor enfermizo por los animales; el segundo, su fobia por los migrantes en general y por los mexicanos en particular.

“Mi escaso contacto con la fiesta brava –explicaba Andrés Manuel López Obrador en una entrevista para el entonces semanario Proceso, en junio de 2000– se lo debo a mi paisano el poeta José Carlos Becerra, de quien leí la crónica de una corrida celebrada en Villahermosa a finales de los años 50. Había una frase que me impresionó y se refería a la falta de seriedad del ganado y al exceso de diversión del público. Lo que más me llamó la atención fue que un hombre tan sensible como José Carlos se sintiera atraído por algo tan sanguinario como los toros, y me hizo preguntarme si en todo esto no habría algo mucho más profundo…”