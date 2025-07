▲ El incremento de recursos para ICE, propicia que cárceles privadas busquen contratos para recluir a migrantes. En la imagen, la prisión particular de Adelanto, California. Foto Afp

De la Redacción

Periódico La Jornada

Domingo 13 de julio de 2025, p. 19

El Servicio estadunidense de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ampliará enormemente su alcance gracias a los fondos que le otorgará la ley de política interna del presidente Donald Trump, los cuales le permitirán contratar a miles de agentes y duplicar el espacio de detención.

Por otra parte, el senador estatal Carlos Guillermo Smith, que visitó el centro de detención en Alcatraz de los Caimanes junto a un grupo de sus colegas, indicó: “acabo de salir del campo de detención de inmigrantes en los Everglades de Florida, hay 750 humanos en jaulas. No nos permitieron hablar con los detenidos ni caminar por las áreas ocupadas. Hay migrantes sin antecedentes criminales , expuso.

Los legisladores demócratas denunciaron a medios locales las condiciones infrahumanas en las carpas improvisadas, con un calor y humedad asfixiantes , escasez de agua y comida putrefacta.

En tanto, el ICE emitió un memorando que contiene un nuevo plan para agilizar la deportación de migrantes a terceros países, donde no son ciudadanos, en un drástico cambio de política podría que dar como resultado que miles de personas sean enviadas a lugares donde carecen de lazos familiares o cuyo idioma no hablan, informó The Washington Post.

El presupuesto anual de la agencia aumentará de 8 mil millones a 28 mil millones de dólares, y se convertirá en la agencia de aplicación de la ley mejor financiada del gobierno federal.

Reclutamiento en curso

Los nuevos recursos alimentarán una intensa iniciativa para reclutar hasta 10 mil agentes; en la cuenta de X de la institución ya se ve la convocatoria para los interesados en unirse al ICE. Este dinero, además, beneficiará a las empresas privadas de prisiones, que ya se han apresurado a buscar nuevos contratos para administrar los centros de detención.