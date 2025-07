El informe de la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos de India publicado ayer no ofreció conclusiones ni atribuyó responsabilidades por la catástrofe, pero divulgó un intercambio entre los pilotos: En la grabación de voz de la cabina, se escucha a uno de ellos preguntarle al otro por qué había cortado el suministro de combustible. El segundo respondió que no lo había hecho , detalló.

En 2018, la Administración Federal de Aviación estadunidense emitió un boletín para alertar sobre la posible desactivación de la función de bloqueo del interruptor de control de combustible , pero Air India no llevó a cabo las inspecciones sugeridas porque eran recomendadas, no obligatorias .

Afp y The Independent

La aeronave comenzó a perder altitud rápidamente. Los interruptores volvieron entonces a la posición ‘Run’ y los motores parecían estar ganando potencia, pero uno de los pilotos transmitió ‘mayday, mayday, mayday (mensaje de alerta en la aviación)”, según el informe.

Los controladores de tráfico aéreo preguntaron a los pilotos qué ocurría, pero entonces vieron el avión estrellarse y llamaron a los servicios de emergencia.

El aviso emitido en 2018 no fue tomado como condición insegura que justificara acciones más serias; Air India explicó a los investigadores que no llevó a cabo las inspecciones sugeridas porque eran recomendadas, no obligatorias .

La oficina confirmó que no se recomendaron medidas para los operadores ni fabricantes de motores del B787-8 y/o GE GEnx-1B, lo que sugiere que no hubo problemas técnicos con los motores ni con la aeronave (Boeing).

Agregó que la investigación estaba en curso y que se había solicitado información a las distintas partes involucradas. Air India se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades.

De los 230 pasajeros 169 eran indios, 53 británicos, siete portugueses y un canadiense. Los tripulantes eran 12. Un pasajero de Gran Bretaña sobrevivió y ya recibió el alta hospitalaria.