La noticia corrió como la pólvora en plataformas digitales y de inmediato acudieron al lugar organizaciones neofascistas como Orgullo Español o Falange, que no sólo lideraron la organización de los vecinos para arremeter contra los extranjeros, sino que ellos mismos encabezaron las agresiones gritando abiertamente consignas fascistas, como ¡Viva Franco! o moros fuera .

Entre los principales focos de odio contra el extranjero en la región están los líderes del ultraderechista partido político Vox, cuyo presidente en Murcia, José Ángel Antelo, aseguró que cuando “Vox gobierne no se financiará a los ilegales. Nos fuimos de ese gobierno –de Murcia– porque para nosotros esto no es negociable: es una cuestión vital y nuclear para la región de Murcia y para toda España”.

Condenan ataques

Antelo acusó además al gobierno central, presidido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y al autonómico, del derechista Partido Popular (PP), de generar inseguridad . Asimismo, aseguró que no queremos gente así en nuestras calles ni en nuestro país. Les vamos a deportar a todos: no va a quedar ni uno. En España se viene a trabajar y a generar riqueza, no a delinquir ni a sembrar el terror .

Y añadió: Ya basta de haber generado un drama en nuestros mares y en nuestros barrios. Vox va a acabar con la inmigración ilegal. Denle su apoyo a Santiago Abascal y les devolveremos una España decente, una España sin inmigración ilegal, donde los mayores puedan pasear con tranquilidad, las mujeres sin miedo y los homosexuales sin ser agredidos por quienes no respetan nuestra cultura .

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, criticó estos actos de violencia: Condenamos con firmeza las persecuciones racistas a personas inmigrantes en Torre Pacheco. La ultraderecha y la derecha señalan y sus escuadristas actúan , afirmó.

En tanto que Mariola Guevara, delegada del gobierno en la región, aseguró que las fuerzas de seguridad actuarán contra todos aquellos que alteren el orden público e inciten al odio, sin importar su origen .

En este contexto, en la localidad Barcelona de Piera se registró un incendio en una mezquita y no se descarta ninguna hipótesis, incluida el atentado intencionado por origen xenófobo.