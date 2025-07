En el desistimiento no incluyeron a las estudiantes Quetzalli Ramírez Matías y Cinthya Guadalupe Molina López ni al ayudante de investigación Javier Jiménez Machorro, involucrados en la denuncia, quienes además fueron maltratados.

Oficio del jurídico

Frente a las protestas, la rectoría, por conducto de Aarón de la Rosa, envió una carta de desistimiento de las acusaciones a la ministerio público Verónica Reyes Sánchez, en la que se desisten por la denuncia de lesiones sólo por los catedráticos Salvador Diaz Sánchez, Melitón Córdoba Álvarez, Enrique Serrano Gálvez, Ángel Leyva Ovalle, Patricia Muñoz Sánchez y Sócrates Silverio Galicia Fuentes, pero no por las alumnas ni el ayudante de investigación.

Por lo anterior, a usted señor fiscal, solicito atentamente me tenga por presentado en tiempo y forma y no se ejercite acción legal en contra de las personas referidas. Solicito, además, dejar a salvo los derechos de Fernanda Yamelith Arredondo Caballero, Micaelina Cruz Molina González, Areli Monserrat Sánchez Villegas, Abigail Chávez Franco, Ana Iliana Robledo Miranda, Nahomi Domínguez Flores y Alfredo Gregorio Teutle Trujano , refiere el oficio presentado por el jurídico de la UACh.

Los seis docentes mostraron su inconformidad por la forma de desistimiento porque es parcial y no total de las acusaciones, y afirmaron que la acción no resuelve el problema de fondo. Además, no incluye a las dos estudiantes ni al ayudante de investigación, subrayaron.

Exigimos que la UACh proceda a una reparación moral e institucional en favor de las nueve personas que fuimos injustamente acusadas, reivindicando públicamente nuestra honorabilidad y reconociendo la falsedad de los cargos , manifestaron.