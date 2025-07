Carlos García

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 13 de julio de 2025, p. 21

Dolores Hidalgo, Gto., Cientos de jornaleros agrícolas liberados el viernes de un rancho en el municipio de Dolores Hidalgo, presuntas víctimas de explotación laboral, rechazaron el apoyo que les ofrece el gobierno de Guanajuato para regresar a sus hogares en Guerrero, Veracruz, Chiapas y Oaxaca, pues aseguran que en sus estados no tienen ingresos para vivir, informó el secretario de Gobierno estatal, Jorge Jiménez Lona.

Las autoridades contabilizaron 642 trabajadores, entre ellos 458 adultos y 184 niños, y se tiene información de 30 adolescentes que decidieron irse cuando llegaron los elementos policiales, detalló la Fiscalía General del Estado (FGE).

Se les está ofreciendo ayuda a quien se quiera ir a sus lugares de origen, pero la gente no se quiere regresar; desean seguir trabajando. Comentan que en sus estados no hay empleo y no tendrían dinero para comer , precisó.