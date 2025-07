Iván Sánchez

Domingo 13 de julio de 2025, p. 20

Veracruz, Ver., Enrique N, agente municipal de Lerdo de Tejada, fue sentenciado a 40 años de prisión por el asesinato de Brandon Arellano Cruz, cometido el 19 de enero de 2024, en medio de una persecución.

El uniformado es señalado responsable del delito de homicidio doloso calificado, cometido en agravio de la víctima identificada con las iniciales BJAC , indicó la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

El crimen contra el joven de 27 años y padre de dos menores de 7 y 2 años, indignó a la población, que desde hacía tiempo acusaba excesos y atropellos de los policías.

El caso desató la furia de los habitantes de Lerdo de Tejada, que ese día incendiaron algunas patrullas y parte del edificio del ayuntamiento.

Antes de morir, Brandon llamó a su padre, un profesor de matemáticas; le dijo: Papá, me viene siguiendo la patrulla, no sé qué pasa, pero voy a llegar a la casa de mi abuela, y ahí me voy a parar .

El joven alcanzó a llegar a la vivienda, en una de las principales calles de Lerdo, y aunque estacionó el automóvil, no logró salvar su vida, pues los policías abrieron fuego, y por el parabrisas trasero del coche entró la bala que lo mató.