Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 13 de julio de 2025, p. 13

La Sociedad Americana de México reafirmó su colaboración con el gobierno de México para encontrar soluciones que fortalezcan la relación bilateral y eviten medidas que puedan afectar a ambos países.

Previo a la ceremonia para celebrar la llegada de Ronald Johnson como embajador en territorio nacional, el organismo que representa a más de 20 empresas de capital mexicano y estadunidense señaló que es importante atender los pendientes clave para mantener a México como el socio estratégico más relevante para Estados Unidos .

Presidenta Sheinbaum, desde The American Society of Mexico buscamos coadyuvar para que su gobierno logre resolver con éxito los pendientes que en Washington ya no se ven como asuntos menores, sino como grandes irritantes. Antes algunos se dejaban pasar. Hoy no, porque México ya no es un socio más: es el socio más importante de Estados Unidos , señaló Larry Rubin, dirigente de la AMSOC.

A su vez, José Medina Mora Icaza, vicepresidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que el sector privado del país confía en las negociaciones que realiza el gobierno de la presidenta Sheinbaum para evitar que Estados Unidos imponga aranceles a productos mexicanos.