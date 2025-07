Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Domingo 13 de julio de 2025, p. 13

El propósito de Estados Unidos de retomar el camino de la libertad con derecho, justicia y oportunidades económicas no será fácil ni ocurrirá de inmediato , aseguró el embajador de ese país en México, Ronald Johnson, en una cena de gala organizada por la American Society (Amsoc), con el copatrocinio del empresario Ricardo Salinas Pliego.

Después de señalar que es un orgullo ser parte del gobierno de Donald Trump, el diplomático comentó que también se trata de una nueva era en la política exterior, la cual está impulsada por un propósito muy claro: una responsabilidad compartida y un compromiso con un futuro más fuerte, seguro y próspero para Estados Unidos, pero también con nuestros socios y aliados .

En el acto, donde se proyectó un video para ensalzar a Fundación Azteca, Johnson comentó que el camino no será fácil. No todo es fácil y no será todo gratis ni indoloro, pero es algo que debemos hacer .

Consideró que “países como China intentan imponer su control financiero y una mayor dependencia económica y de la cadena de suministro en algunos lugares de nuestro propio hemisferio occidental.