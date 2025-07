La violación contra la intimidad sexual corresponde a los apartados de violencia digital y con esta tipificación se castiga la distribución, divulgación y publicación no autorizada de audios, imágenes y videos de contenido íntimo.

Lo anterior representa una gran traba debido a que la mayoría de estas empresas no tienen sede en México, por lo cual el Ministerio Público hace la solicitud de información al área jurídica por correo electrónico y en la mayoría de los casos nunca contestan o cuando lo hacen dicen que no pueden proporcionar información porque no hay nada que los obligue y son cuentas privadas .

Por ello, gran parte de las carpetas no llegan a una vinculación a proceso, ya que no hay generación de audiencias iniciales porque no podemos saber quiénes son las personas que cometen estos delitos; son las empresas las que pueden proporcionar algún teléfono, correo o datos ligados a la cuenta , señaló la especialista.

Destacó la importancia de continuar trabajando en las leyes relacionadas con este ilícito, ya que al igual que en otros delitos sexuales, existe una tendencia hacia la criminalización de las víctimas, a quienes se les cuestiona constantemente por qué se tomaron fotografías o por qué las compartieron , así como una revictimización reiterada en el proceso legal debido a la falta de capacitación del Ministerio Público y peritos.

Martín del Campo apremió a que el gobierno federal trabaje en convenios de colaboración con dichas empresas, ya que son los únicos que pueden otorgar los datos necesarios para ubicar a los agresores e incluso evidencia digital como publicaciones y mensajes que en algún momento fueron eliminados, los cuales deben ser tratados y resguardados tal como dicta la cadena de custodia por la policía cibernética o el área de informática.