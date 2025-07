1. D

ylan Riley, el sociólogo estadunidense, profesor de la Universidad de California, Berkeley, y autor de un excelente estudio sobre los fascismos de entreguerras −L os cimientos cívicos del fascismo en Europa: Italia, España y Rumania, 1870-1945 (2019)−, donde demostró que éstos habían surgido no en condiciones de anomia , sino de ebullición de la sociedad civil, durante la primera presidencia de Trump fue uno de los más elocuentes y convincentes críticos de la tesis fascista para analizar y entender al mandatario estadunidense (t.ly/71ybV), al haber propuesto, como alternativa, el marco de neobonapartismo y neopatrimonialismo que, según él, explicaban mejor su anatomía política (t.ly/n7G7g).

2. Hoy, a diferencia del bonapartismo caótico de Trump 1.0, el Trump 2.0, según Riley, se entiende mejor como una suerte de revolución invertida en la que la transformación derechista desde la Casa Blanca está informada −ante la apatía y abandono de esta tradición por la propia izquierda−, por la lectura selectiva (y sui generis) de las lecciones políticas de Lenin y Gramsci ( sic). El propósito es destruir el Estado, tomar el control de la sociedad civil einstaurar una dictadura transicional que conduzca a la hegemonía cultural y política de la extrema derecha con el objetivo de derrocar el orden constitucional existente (t.ly/rGeLo).

3. Riley expone que esta configuración difiere marcadamente de su primer manda-to, centrado sólo en el personalismo (de allí, el bonapartismo); mientras Trump 1.0 se entendía más como un choque entre el patrimonialismo y la autoridad jurídico-racional, Trump 2.0 parece “un conflicto entre un movimiento revolucionario [sic] que se ha apoderado del Estado y un a ncien régime (antiguo régimen) aún fuerte que se encuentra bajo severos ataques” (Ibid).

4. Si bien este modelo, en efecto logra explicar ciertas dinámicas particulares −como la obsesión del MAGA con el Estado administrativo o por qué la oposición fue empujada por este ímpetu a la defensa−, a diferencia del primero, en su descripción de un nebuloso grupo de revolucionarios que están implementando el manual bolchevique con todos los valores invertidos , presenta más deficiencias.

5. Aunque Riley deja claro, por ejemplo, que la revolución trumpista carece de cualquier visión del futuro y que su carácter, como lo demostró el caso del DOGE, es puramente nihilista y destructivo −calculado no a transformar el Estado, sino a infligir el choque (t.ly/TOrcf)−, sus propias reservas acaban minando su análisis y levantando dudas de si la comparación propuesta se sostiene y si resulta útil para hablar de un régimen que −a juzgar por sus caóticos seis meses en el poder− carece por completo de cualquier disciplina leninista o sutilidad gramsciana.