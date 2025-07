▲ Parece que Trump sólo tiene ojos para México, porque en su país no ha caído ningún huachicolero ni losproveedores de armas para el crimen organizado. Foto Xinhua

n el cuento de nunca acabar, siempre de acuerdo con la idílica versión de la Casa Blanca, todo lo malo sucede en México, nunca en Estados Unidos, por mucho que allá se registre el mayor consumo de estupefacientes, aunque nunca aparecen los distribuidores ni los vendedores; en ese país se lavan cifras multimillonarias de dinero provenientes de actividades ilícitas, pero de los lavadores ni sus luces; las armerías ilegalmente trafican miles de armas hacia el sur, con destino al crimen organizado, pero no hay traficantes; se comercializan millones de litros de combustible robado a Petróleos Mexicanos, pero no hay responsables; sistemáticamente se violan los derechos humanos de los inmigrantes, pero los violadores son como fantasmas.

En fin, según dicha versión, en estos enjuagues y muchos más, los involucrados nunca son gringos, siempre son mexicanos, porque allende el río Bravo todo sucede como arte de magia, y, desde luego, todos los magos son del sur de la frontera. Por eso, no es gratuito el reclamo de la presidenta Claudia Sheinbaum: “por ejemplo, del tráfico de drogas, no se puede hablar de que ‘sólo existe en México’, porque ¿quién lo vende en Estados Unidos?, ¿quién lava el dinero allá?, porque la venta de fentanilo o de otras drogas es en las ciudades de Estados Unidos. Igual si hablamos de combustible, pues también es: ¿qué pasa allá?; cuando el combustible viene de Estados Unidos a México, obviamente alguien de allá tiene que estar involucrado con alguien de acá. Entonces, ellos (los gringos) no solamente deben mirar hacia México, sino hacia su propio país y hacer las detenciones que tengan que hacer vinculadas con la distribución de droga y el manejo de los recursos allá.

Nuestra posición siempre ha sido: sí, nosotros vamos a ayudar a que no llegue droga a Estados Unidos, eso se hace hasta por razones humanitarias; así como no queremos que llegue la droga a nuestros jóvenes, tampoco queremos que llegue a los jóvenes de Estados Unidos, y se apoya, y se trabaja conjuntamente. Eso es colaboración, coordinación en el marco del respeto a nuestras soberanías. También queremos que pare el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y estamos esperando las detenciones del otro lado que tienen que ver con la distribución y la venta de droga. Eso lo decimos públicamente y lo decimos en las reuniones que tiene el gabinete de seguridad con Estados Unidos, con el embajador, lo hemos planteado abierta, pública y en privado … pero en la Casa Blanca fingen demencia y cómodamente se dedica a lanzar la papa caliente.

Y en materia de robo de combustibles, la mandataria detalló que se investiga tanto el huachicol que entra por las fronteras como el resultante de la extracción ilegal, desde el picado de ductos, que eso fue lo que disminuyó mucho en la administración pasada del presidente López Obrador, como otras formas también de hurto. Ya vamos a informar más conforme avanzan las investigaciones en estos operativos que se están haciendo y se fortalezcan las carpetas para las detenciones .

Así es: parece que la muy productiva industria ilegal del huachicol ha tomado su segundo aire, porque, como lo señaló la presidenta Sheinbaum, en el sexenio pasado la extracción de combustible se redujo considerablemente, sin dejar de lado que el robo mayor se hacía dentro de las mismas instalaciones de Petróleos Mexicanos. Eso, sin olvidar que en tiempos peñanietistas el jefe de seguridad de Pemex fue el general de brigada Eduardo León Trauwitz, actualmente prófugo de la justicia mexicana (se encuentra en Canadá), aunque días atrás se conoció que cinco de sus colaboradores en la llamada Dirección de Salvaguarda Estratégica de la empresa del Estado fueron condenados a entre 12 y 31 años de prisión por ser culpables de delincuencia organizada y sustracción ilícita de combustibles.

Esos cinco sentenciados, dictó el juez del caso, colaboraron en el robo de 2 mil 194 millones de litros de hidrocarburos entre enero de 2015 y agosto de 2016, lo que generó un daño patrimonial de más de 25 mil millones de pesos ( La Jornada, Gustavo Castillo).

Pero no sólo con EPN, porque de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, de 2004, con Vicente Fox en Los Pinos, a 2018, cierre sexenal de Peña Nieto, el número de tomas clandestinas para robar combustible de Pemex se incrementó en alrededor de 15 mil por ciento.

Las rebanadas del pastel

Dice el (fuck) ICE que lo suyo son las redadas , cuando en realidad su proceder no puede calificarse más que de una salvaje cacería en contra de los inmigrantes, la más reciente en dos granjas de California.

