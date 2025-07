Que hablen las palabras y no las balas

M

e pareció muy justo y acertado lo que expresó nuestra Presidenta en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego: Que hablen las palabras y no las balas . Hago votos porque este mensaje trascienda y sea oído allende el río Bravo y en las naciones en guerra. Que dejen de ser las armas: instrumentos de dominio y coerción. México anhela la paz entre los países y ojalá que el mensaje de que sean las palabras las que hablen y no las balas se convierta pronto en una anhelada realidad. Que así sea.

Benjamín Cortés V.

Pide sancionar el abuso de autoridad

Bienvenida la reforma para combatir la extorsión en nuestro país. La pregunta es: ¿en esta iniciativa se incluye el combate a las extorsiones que realizan algunas autoridades de alcaldías y municipios en contra de pequeños comercios y construcciones? Si no es así, quedaría como una reforma incompleta.

Bien se sabe que mediante los organismos de fiscalización y verificación de dichas autoridades, frecuentemente se procede a la suspensión de actividades o a la clausura de establecimientos y obras de construcción por nimiedades o supuesta falta de documentos, aun cuando todo esté en regla. Solventar una suspensión de actividades, a pesar de que le asista la razón al agraviado, requiere de trámites y audiencias que consumen hasta 6 meses, pues la ley concede a la autoridad 20 días hábiles (o más días, según la carga de trabajo) para que conteste cada reclamo.

Las recientes marchas en contra de las arbitrarias suspensiones y clausuras por parte de las autoridades de verificación de la Ciudad de México son una clara manifestación del descontento ciudadano que despiertan dichas anomalías.

Isaías Espinosa

Difiere del artículo de Mario Patrón

Hago los siguientes comentarios al artículo Centro Prodh: hasta que la dignidad se haga costumbre , del rector de la Ibero Puebla, Mario Patrón, publicado el jueves pasado.

En octubre de 2007 los presidentes Felipe Calderón y George W. Bush acordaron la Iniciativa Mérida (IM) que sería aprobada por el Capitolio en julio del año siguiente. Ésta formalizaría la guerra contra las drogas y la extendería a la migración indocumentada y el terrorismo.

La IM, financiada y dirigida por Estados Unidos, según lo documentaron diarios como The New York Times y The Washington Post, se convirtió en el pilar y motor de la violencia sin precedente que ha padecido México. El dramático aumento en abuso, extorsión, trata de personas, feminicidios y desapariciones forzadas, incluidos los normalistas de Ayotzinapa, son resultado de la puesta en acción de la IM.

El apoyo por parte del Centro Prodh, Amnistía Internacional, La Montaña Tlachinollan, Fundar y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos resultó crucial para la aprobación de la IM, que incluyó entre sus cláusulas entregar dinero a dichas organizaciones no gubernamentales (ONG) para monitorear su desarrollo.