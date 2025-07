Ap

Sábado 12 de julio de 2025

Los Ángeles., Tras las redadas realizadas en Camarillo y Santa Barbara, la Unión de Campesinos Agrícolas y los familiares de un hombre identificado como Jaime Alanis, confirmaron su muerte luego de que, aparentemente, recibió un golpe severo tras caer de lo alto durante el operativo del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés), realizado el jueves en una granja de cannabis.

En tanto, la jueza federal Maame E. Frimpong ordenó a la administración del presidente Donald Trump que frene las detenciones y arrestos indiscriminados de inmigrantes en siete condados de California. También prohibió al gobierno federal impedir el acceso de abogados a una cárcel para inmigrantes en Los Ángeles.

Antes de la muerte de Alanis, un especialista del Centro Médico del condado de Ventura reportó a la familia que quienes llevaron al empleado agrícola al nosocomio, avisaron que se cayó del techo de un edificio.

Alanis tenía el cuello roto, el cráneo fracturado y una ruptura en la arteria que bombea sangre al cerebro, indicó su sobrina Yesenia, quien no quiso compartir su apellido por temor a represalias.

Si bien se desconoce oficialmente la nacionalidad de Alanis, medios estadunidenses, como The New York Times y The New York Post, informaron que es mexicano. Asimismo, un video difundido en redes sociales mostró a la víctima en su cama del hospital de Ventura acompañado de una persona cercana, quien declaró que estaba intentando contactar a su esposa que vive en México.