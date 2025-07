En entrevista con La Jornada, la actriz Mahalat Sánchez compartió sobre las aristas que forman parte de Por el mar (Aun si nosotras nos ahogamos): “La líneas que me hicieron estar en el proyecto son varias. Por un lado, la directora Rebeca Trejo y la traductora Raqel Urióstegui son compañeras de mi generación del Centro Universitario de Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, las tres ingresamos en 2002 y bueno pues de ahí recibo la invitación.

La obra nos presenta a Max, Huda, Assia y Lunya, cuatro personajes femeninos cuyas historias se entrelazan en un encuentro inesperado, en medio de una tormenta literal y emocional. Huda acaba de perder a su madre. Max dejó su trabajo y compró una casa que se cae a pedazos. Assia huyó de su país cruzando el mar mediterráneo. Las tres llegan, por azar, al mismo lugar: una casa con goteras donde deberán compartir no sólo el techo, sino también sus duelos, silencios y esperanzas. Lunya, la cuarta protagonista, en cambio, es una presencia constante que no está físicamente, pero se manifiesta como una voz proveniente del mar; es líquida, profunda, a veces serena y otras veces violenta. Lunya narra, conecta, acompaña, es memoria y reflejo de todas.

▲ En las imagenes, las actrices de reparto Mahalat Sánchez (Max), Teté Espinoza (Asia/Lunya), y Astrid Romo (Huda). Foto Carlos Bautista

Sánchez consideró que en la puesta “el espectador va a tener una una experiencia estética bastante atractiva porque, también a nivel audiovisual, de repente vemos una ballena, un calamar y entonces la conjunción de elementos en la proyección, la escenografía con la iluminación y la música original de Carlos Gómez Matus, con tintes árabes, la hace disfrutable.

Otro elemento es el universo femenino que se presentan en Por el mar… donde se tocan temas alternos pero igualmente relevantes, tópicos que están ahí como una extensión de la trama principal, como la migración que se está teniendo de África hacia Europa, es decir, son varios puntos, en un texto que no es precisamente aristotélico, pero sí nos presenta el duelo de 3 mujeres y una presencia que están viviendo como una etapa muy particular en sus vidas”.

Añadió “Creo que la equidad del género va a tardar unos 100 años, pero me da mucho gusto que el equipo de Por el mar… seamos mujeres”.

Equidad de género

“Hoy día he estado con directoras-actrices y ocurre que hay un ensayo y cuando una mujer directora hace alguna nota actoral no se le hace demasiado caso, y a los directores hombres hasta se les nombra ‘¡maestro!’. Todos se callan para atender sus indicaciones, todos se ponen en círculo para escuchar al ‘maestro’. En cambio cuando son directoras mujeres, todo mundo se pone a cotorrear, incluídas las mismas mujeres, dicen: ‘hay tengo que llevar no sé qué’ o ‘déjame contestar una llamada… ’ en lugar de decir ‘la directora va a decir sus notas, vamos a atenderla’.

No sé, como que de manera natural funciona así en la sociedad, ha sido generada para poner al hombre como el centro de las cosas. Este es mi punto de vista y no por eso es generar odio, sino simplemente una lucha muy personal de empezar a generar equidad y que cambien aunque sean las mínimas cosas. Por eso hay qe venir a ver la obra, para ampliar el horizonte de equidad.

Por el mar... ofrecerá funciones los días jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 horas y domingos a las 18 horas, del 3 de julio al 3 de agosto en el Teatro El Granero, Xavier Rojas, del Centro Cultural del Bosque, ubicado en Av. Reforma y Campo Marte. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketmaster y en la taquilla del Centro Cultural Del Bosque. Entrada general: 150 pesos.