Sábado 12 de julio de 2025, p. a10

Wimbledon. Los líderes de una nueva generación de tenistas juveniles se enfrentarán por primera vez por el tradicional cetro de Wimbledon. El italiano Jannik Sinner, número uno del ranking mundial, dejó en el camino al experimentado Novak Djokovic y ahora disputará el título ante el español Carlos Alcaraz, quien lo persigue en la clasificación del orbe y obtuvo su pase tras vencer a Taylor Fritz.

Sinner, quien presume en su palmarés tres títulos de Grand Slam, se impuso por 6-3, 6-3 y 6-4 en poco menos de dos horas frente a Djokovic, quien pese a sus 38 años aseguró que no será su última participación en Londres. Me sien-to decepcionado de no haber podido moverme tan bien como pensaba o esperaba. Definitivamente planeo volver, al menos una vez más .

El líder mundial que busca su cuarto título de Grand Slam, tras haber ganado dos veces el Abierto de Australia y una el US Open, frenó el sueño de Djokovic de aumentar su récord de torneos mayores, que tiene con 24.

Con todo y el brazo derecho vendado tras lesionarse en el partido pasado, el italiano de 23 años se tomó una revancha respecto a Djokovic, quien lo eliminó en semifinales de 2023 en Wimbledon.