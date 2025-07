C

ada cierto tiempo, las izquierdas se entusiasman con la última novedad mediática que promete tiempos felices, aunque luego ese fervor se desvanece sin consecuencias, ya que rara vez se mira atrás para evaluar resultados. Estos días los nombres del socialista Zohran Mamdani, como posible alcalde de Nueva York, y Jeanette Jara, como candidata presidencial del progresismo chileno, son motivo de regocijo y esperanza.

Para algunos analistas y para el medio de izquierda Sin Permiso, el triunfo de Mamdani en las internas demócratas ha provocado un terremoto político tan profundo que, según el analista, las ramificaciones de este vuelco se dejarán sentir durante años, en todo Estados Unidos y en el mundo desarrollado (https://goo.su/gD8i). Por el hecho de ser socialista, musulmán y pro palestino, la izquierda se ilusiona con que su llegada a la alcaldía de la emblemática ciudad podrá cambiar las cosas, pese a toda evidencia contraria.

La comunista chilena Jara encarna, para el izquierdista semanario El Siglo, la posibilidad real de que el pueblo gobierne con su voz, sus demandas y su dignidad al frente (https://goo.su/F8VCy5y). Para los medios progresistas, como el argentino Página/12, el solo hecho de que Jara no provenga de las élites encarna la esperanza de vivir mejor (https://goo.su/YU9hwM).

La izquierda se parece cada vez más a los grandes medios que tanto critica. Grandes entusiasmos en gigantescos titulares, que consiguen efectos tan inmediatos como poco duraderos. Pasado el efecto, no se preguntan qué pasó con aquellas ilusiones que consiguieron emocionar a sus seguidores. Me parece necesario recordar los arrebatos de pasión cuando surgió Podemos en España y cuando Syriza llegó al gobierno en Grecia.

Son apenas fuegos de artificio, que buscan mantener a flote a una izquierda desvencijada, que perdió toda hondura estratégica, incapaz de ir más allá de maniobras tácticas efímeras que no cambian nada y de las que muy pronto se olvidan.

Me llama la atención que muchos chilenos caigan una vez más en la trampa. Se ilusionaron con personajes como la lideresa estudiantil Camila Vallejo, quien en 2011 prometía cambiar el país y a quien el oportunista medio británico The Guardian comparó con el subcomandante Marcos (https://goo.su/TmsbXD). Me sorprende aún más que la memoria colectiva no pueda remontarse siquiera a 2019, cuando una Asamblea Constituyente (convocada por la derecha y sólo por un personaje de la izquierda, el actual presidente Gabriel Boric), llevó a buena parte del movimiento social a disolver sus asambleas territoriales para volcarse en las urnas.