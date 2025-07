Lo relevante, continuó, es que estos casos ni siquiera se presentaron durante el periodo del (ex) presidente (Andrés Manuel) López Obrador. O sea, se presentaron antes, (son) de impuestos que no se pagaron .

Tiene que revisar la Corte, pero no con estos acuerdos en lo oscurito, beneficiando en esquemas de conflicto de interés a una persona. Por eso hubo la reforma al Poder Judicial, para que haya justicia en nuestro país , señaló la mandataria.

¡Que pague! , reiteró, después de que TV Azteca perdió el recurso que había interpuesto contra el pago de impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio 2009, por lo cual deberá liquidar 3 mil 500 millones de pesos, si el caso no es llevado al máximo tribunal.

Señaló que el tema es un asunto de la Corte. Aquí presentamos la manera en que han actuado los tribunales de nuestro país, que llevan 16 años para resolver un caso, generando amparos sobre amparos, regresos y otros amparos y amparos y otros amparos .

Sheinbaum Pardo consideró que no es sólo decisión de la nueva Corte, sino también de la actual, por algunos casos que vienen en agosto, y tiene que hacerse con justicia .

En su conferencia de prensa, insistió en que es inaceptable la forma “tan humillante, con adjetivos despectivos, discriminatorios, ofensivos que utilizó el empresario contra tres periodistas, y no es la primera vez que lo hace .

Añadió: “debe haber una condena social… Se puede o no estar de acuerdo en una opinión política, en una política de gobierno o con lo que dice una periodista o un periodista, pero estos adjetivos ofensivos, particularmente misóginos y machistas, no podemos dejarlos pasar… estos calificativos de perra… ya ni los quiero decir, porque es verdaderamente ofensivo. Es algo que la sociedad no puede permitir”.