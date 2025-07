E

n el capítulo 5 Escasez y abundancia de How is critical economic theory possible?, György Márkus, János Kis y György Bence (GMJKGB), habiendo llegado a la siniestra conclusión de que la eliminación del mercado llevaría a una economía disfuncional o alienada, exploran la posible solución de producir de todo en exceso evitando así el subabasto y los mercados negros que han padecido las economías centralmente planificadas. Habría condiciones de abundancia, y ya no de escasez, en la cual no es necesario escoger, no sería necesario renunciar a un propósito para conseguir otro. Y cuando eso ocurre se vuelve intangible qué cuesta más y qué cuesta menos. De cualquier manera seguiría siendo necesaria una métrica para calcular los costos, puesto que la abundancia sólo es posible en relación con las necesidades (N), pero seguiría siendo finita en términos absolutos y, por tanto, los recursos pueden ser desperdiciados. Economizar sólo significaría que no se usaría más material, energía y equipo que los técnicamente necesarios. En algunos pasajes Marx (Mx) planteó que la posibilidad del socialismo (SCL) dependía de la abundancia. En Crítica al programa de Gotha, Mx señaló que la fase más alta de la sociedad comunista (CMN) debe imaginarse como la sociedad de la abundancia, cuando las fuerzas productivas se hayan desarrollado a la par del desarrollo pleno del individuo, regirá el principio De cada uno según sus capacidades (C) y a cada uno según sus N . En esas condiciones los bienes de consumo siguen siendo accesibles hasta el punto de satisfacción de las N y no será necesario escoger entre diferentes N. Debemos examinar, señalan, si las objeciones al SCL de Mx se vuelven irrelevantes con la premisa de la abundancia. Todavía no hemos contestado cómo se podría alcanzar tal nivel. El fin de las relaciones capitalistas (CPL) de propiedad no significaría automáticamente la satisfacción de las N; por lo que la economía necesita una forma transitoria que, según Mx, estaría dominada por el principio de la distribución de acuerdo con el trabajo. La posibilidad teórica de una economía de la abundancia como resultado final, no hace que la economía transitoria sea más concebible. El contexto teórico del problema no se ha explorado. Dos actitudes se han desarrollado. Una se guía por el reconocimiento de que la administración central de las cosas realizada en términos directos de tiempo de trabajo (TTr) no es viable en el estado actual de desarrollo económico y progreso técnico y que, por tanto, se necesita una transigencia entre planeación central mercado autorregulado. Tenemos que aceptar un prolongado proceso de transición que comprenda varias etapas. Los partidarios de la producción SCL de mercancías (M) usualmente aceptan el ideal de una economía centralizada de TTr como meta final muy lejana de la práctica cotidiana. La otra actitud, prevalece entre economistas marxistas que reconocen que la transposición de los principios de Mx a un futuro indeterminado, equivale, en la práctica, a renunciar a la misión liberadora del SCL. Tienen todo el derecho a sostener que Mx aplicó sus ideas de una economía de transición como economía centralizada de TTr sin mercado a la transición entre CPL y CMN y no a un futuro lejano inalcanzable para la acción práctica.